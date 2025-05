Projeto de Rifaina conquista 21 medalhas em campeonato

A equipe do projeto social de jiu-jítsu de Rifaina foi destaque no Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu FBMMA, realizado em 18 de maio, em Uberaba (MG). Os atletas conquistaram um total de 21 medalhas: dez de ouro, oito de prata e três de bronze.

O projeto, que atende cerca de 70 jovens da cidade e região, tem se consolidado como referência na formação de atletas e no uso do esporte como ferramenta de inclusão social. Sob a orientação de José Vítor Cirino e com o apoio do professor de educação física Pedro Ivo dos Reis, os jovens têm se destacado em competições regionais e estaduais.

"Essas medalhas são fruto de muito esforço e comprometimento dos nossos alunos, que treinam diariamente para alcançar seus objetivos. É um orgulho ver o nome de Rifaina representado com tanta excelência", afirmou José Vitor Cirino.