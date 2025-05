Homem é preso após exibir órgão genital a adolescentes

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo, 25 em Nuporanga, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. A rápida atuação da Polícia Militar foi fundamental para localizar e deter o suspeito, que estava a poucos quarteirões do local do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima abordou uma viatura que fazia patrulhamento na região. Bastante abalada, ela contou aos policiais que estava na garagem de sua casa acompanhada de uma amiga, quando foi surpreendida por um homem que se expôs, exibindo suas partes íntimas.

Com base nas informações repassadas pela adolescente e com o apoio de testemunhas, os policiais iniciaram buscas na vizinhança. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado na rua João Theodoro de Lima. No momento da abordagem, ele demonstrava nervosismo e apresentava cheiro de álcool, embora estivesse consciente e tenha admitido o ato cometido.