Festa da Unesp termina com calouros na UTI em Jaboticabal

Um trote universitário realizado na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal (SP) terminou de forma preocupante no último domingo (25). Segundo denúncias de familiares, calouros foram obrigados a consumir bebidas alcoólicas durante uma festa promovida por estudantes veteranos. O episódio ocorreu durante um evento para arrecadação de pulseiras para a "Festa dos 100 dias", que estava marcada para a segunda-feira (26) — mas acabou adiada após o ocorrido. De acordo com a Prefeitura, sete alunos passaram mal e precisaram de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Cinco deles foram liberados ainda no domingo, porém dois apresentaram um quadro grave de coma alcoólico, precisaram ser entubados e foram encaminhados para a UTI. A Polícia Civil abriu uma investigação por lesão corporal e apura se os estudantes foram, de fato, forçados a consumir bebidas alcoólicas. Além disso, a polícia também investiga a possibilidade de que substâncias desconhecidas estivessem presentes nas bebidas oferecidas aos calouros. Pelo menos três estudantes veteranos já estão sendo investigados formalmente. A Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal também abriu uma apuração interna e começou a ouvir os envolvidos no episódio. Em nota, a instituição afirmou que repudia qualquer prática de trote violento ou constrangedor e que tomará todas as medidas cabíveis após a conclusão da investigação.