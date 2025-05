Franca conquista medalhas e vagas estaduais em esportes do Jomi

Franca teve uma semana marcada por conquistas esportivas em diferentes modalidades. Um dos destaques foi a participação na 27ª edição dos Jomi (Jogos da Melhor Idade), em Barretos, reunindo mais de 40 municípios da 5ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Franca terminou em 4º lugar geral, com 122 pontos, e garantiu diversas vagas para a etapa estadual.

Na competição voltada para atletas a partir de 60 anos, Franca levou uma comitiva de cerca de 140 pessoas. A cidade conquistou medalha de ouro no basquete 3x3 feminino (modalidade estreante) e prata no masculino. Também foram destaques o tênis de mesa feminino, dama masculino, dança de salão (ouro) e o vôlei masculino 60+ (prata). A natação e o xadrez masculino também avançaram à fase estadual com medalhas de prata.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Roberto Jorge Saad, elogiou o desempenho dos atletas e técnicos, reforçando o incentivo às atividades promovidas pela Prefeitura.

Outros resultados