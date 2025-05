E-Games define finalistas para disputa no Teatro Municipal

A última etapa on-line do e-Games, realizada na noite de sexta-feira, 23, definiu os finalistas que disputarão a grande final presencial no Teatro Municipal "José Cyrino Goulart", em 28 de junho. O campeonato de jogos eletrônicos é promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, com apoio da Sociedade Esportiva Franca e Cultura e da empresa Torneio de Jogos.

Na quarta edição do evento, os jogos disputados foram Free Fire, Rocket League e Minecraft. Neste último, o desafio foi a criação de uma réplica do Teatro Municipal. Saulo Estephani, de 12 anos, venceu a prova, seguido por Lucas Henrique e Victor Hugo. Os três garantiram vaga na final e prêmios de R$ 300, R$ 200 e R$ 100 em gift cards, respectivamente.

Na arena virtual de Free Fire, com partidas no modo battle royale, a equipe B4K_ICE foi campeã da etapa, com 58 pontos. Também avançaram para a final as equipes Oceania, Elite DN, Dragon Force, Zenit e Os Sombrios.