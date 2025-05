Expoagro bate recorde e se firma como feira agropecuária nacional

A 54ª Expoagro de Franca encerrou sua edição com números históricos e consagração no cenário agropecuário nacional. Realizada pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, a feira se destacou como a maior do Brasil em exposição de animais das raças Mangalarga Paulista e Mangalarga Marchador, com 185 e 193 animais, respectivamente.

Segundo a secretária Lucimara Prado, os recordes evidenciam o crescimento e a relevância da feira. “Tivemos o reconhecimento de expositores que viajam por todo o Brasil. Isso mostra a força da Expoagro”, afirmou.

Além das raças equestres, o evento contou com a exposição de gado Nelore, Gir Leiteiro e Jersey, totalizando mais de 932 animais ao longo dos dois finais de semana de atividades.