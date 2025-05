Emprega Franca oferece 108 vagas e realiza seletivas nesta semana

O programa Emprega Franca iniciou a semana com 108 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas e perfis profissionais. Além das oportunidades anunciadas, estão previstos dois processos seletivos presenciais nesta semana, com mais de 30 vagas em funções como operador de caixa, açougueiro, auxiliar de limpeza e balconista.

O programa também disponibiliza vagas de estágio nas áreas de atendente e recepcionista, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

Interessados podem acessar as vagas no site oficial da Prefeitura, pelo endereço franca.sp.gov.br, clicando no ícone ‘Emprega Franca’. O atendimento presencial ocorre na sede do programa, anexa à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari, das 8h às 16h. É necessário levar currículo impresso e documento pessoal.