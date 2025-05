Mutirões da CDHU atendem cerca de 400 moradores em Franca

Cerca de 400 moradores foram atendidos durante os dois mutirões promovidos pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), em parceria com a Prefeitura de Franca. As ações ocorreram em dois sábados consecutivos, no Centro Comunitário do Parque do Horto e no Ginásio do Leporace, sempre das 9h às 16h.

Durante os plantões, mutuários da CDHU puderam regularizar dívidas sem cobrança de multas ou juros, com possibilidade de parcelamento de acordo com o valor devido. A iniciativa teve como objetivo facilitar o acesso à regularização financeira e documental dos imóveis.

Também foram oferecidos serviços como emissão de boletos, acordos e reacordos, orientações sobre transferências de financiamento, revisão de prestações e escrituras, além do esclarecimento de dúvidas gerais. Os atendimentos beneficiaram principalmente moradores dos conjuntos habitacionais dos bairros Leporace, Parque Dom Pedro, City Petrópolis, Jardins Alvorada e Santa Bárbara.