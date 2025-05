Policial é condenado por morte de francano em Minas Gerais

Treze anos após a morte do vendedor de calçados Célio Nunes de Oliveira, de 41 anos, natural de Franca, o caso finalmente foi julgado. O policial militar acusado pelo homicídio doloso foi condenado nesta segunda-feira, 26, no Tribunal do Júri em Bicas, Zona da Mata, em Minas Gerais.

A sentença foi anunciada por volta das 23h. O sargento Mauro Aloisio Kaiser Rossignoli foi condenado a seis anos de reclusão em regime semiaberto, juntamente com a perda do cargo e já saiu preso do tribunal. Embora considerem a pena branda, familiares de Célio celebraram a condenação como um marco na luta por justiça. “Estamos muito felizes com a condenação, infelizmente nada trará o Célio de volta, só queriamos que a justiça fosse feita”, afirmou Olivia Fonseca, ex-companheira de Célio e mãe de sua filha Yasmin.

Relembre o caso

O crime ocorreu em maio de 2012, poucas horas após Célio chegar à cidade mineira para trabalhar. Na última ligação feita à família, ele informou que iria jantar e se hospedar em um hotel. Horas depois, foi morto com um tiro disparado durante uma abordagem policial no centro da cidade.