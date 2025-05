Câmara vota de criação de cargos à permissão para dirigir carros

A segunda mudança proposta responsabiliza os prestadores de serviços terceirizados em casos de uso indevido de dinheiro público ou problemas na prestação de contas. De acordo com o projeto, a intenção é incluir essa regra nos contratos para garantir o uso correto dos recursos públicos. Dessa forma, se comprovada uma irregularidade por parte do prestador, será possível aplicar um desconto no valor do contrato referente ao problema identificado.

Reorganização da Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal

Também de autoria da mesa diretora, será apreciado um projeto de resolução que substitui a atual estrutura da Coordenadoria de Controle Interno da Câmara pelo Departamento de Conformidade. A medida atende a determinações do Ministério Público do Estado de São Paulo e unifica, em um único órgão, as funções de corregedoria, auditoria, controladoria e ouvidoria.

O projeto cria três cargos com gratificação: diretor auditor do departamento de conformidade, corregedor geral do legislativo e gestor de parcerias externas. Além disso, será criado o cargo efetivo de analista de controle interno, que será preenchido por meio de concurso público.