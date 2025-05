Briga por cachorro termina com homem morto e filhos baleados

Uma briga motivada por denúncias de maus-tratos a um cachorro terminou com a morte de um homem de 45 anos e de dois de seus filhos, de 14 e 17 anos, baleados no fim da manhã desta segunda-feira, 26, na avenida Waldeci do Carmo, no Jardim Anastácio, em Barretos. Uma pessoa foi presa e um adolescente fugiu.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 10h30, em um depósito de sucata. Policiais militares foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, encontraram uma vítima sem vida e dois filhos dela feridos.

Ainda segundo a Polícia Civil, o desentendimento entre os envolvidos teria escalado após discussão sobre maus-tratos a um cachorro. Testemunhas relataram que o homem preso, de 46 anos, um CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), permitiu que seu filho, adolescente de 16 anos, tivesse acesso a uma arma de fogo e ordenou que atirasse contra os vizinhos.