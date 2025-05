Jovem fica ferido após moto ser atingida por carro em cruzamento

Um motociclista de 27 anos sofreu ferimentos leves na tarde desta segunda-feira, 26, após ter a frente da moto que pilotava cortada por um carro na rua Marco Aurélio de Luca, no Parque Progresso, na região Sul de Franca.

O acidente foi registrado por câmera de segurança de um estabelecimento e mostra o momento em que um carro, conduzido por uma jovem, avançou o cruzamento com a rua Hortêncio Mendonça Ribeiro.

O motociclista, que seguia pela via preferencial, não conseguiu desviar e bateu na lateral do veículo. Com o impacto, o homem sofreu ferimentos na perna e precisou ser socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Ele recebeu atendimento e passa bem.