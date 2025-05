'Muito feliz', diz Estevão após primeira convocação de Ancelotti

O treinador de 65 anos — com passagens pelo Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e Milan (Itália) — anunciou sua convocação para as partidas contra o Equador, em Guayaquil, e o Paraguai, em São Paulo, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.

O meia-atacante francano Estevão Willian, do Palmeiras, de 18 anos, foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, na primeira lista do novo comandante da amarelinha, divulgada nesta segunda-feira, 26.

Estevão estava com a família em sua casa, na capital paulista, no momento do anúncio dos 25 nomes – sendo ele um dos escolhidos. "Estevão estava em casa, na expectativa. Ficou muito feliz com a convocação", disse o pai do craque, Ivo Gonçalves, ao portal GCN/Sampi.

Minutos depois, o próprio Estevão postou em sua rede social oficial: "só agradecer a Deus por tudo. Muito feliz".

O Palmeiras também comemorou a convocação de sua "cria" com a seguinte postagem: "na primeira lista de Carlo Ancelotti, Estevão foi convocado para os próximos confrontos da seleção brasileira diante do Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Boa sorte, #CriaDaAcademia."