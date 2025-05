Aluguel em Franca: 62% optam por imóveis de até R$ 1.250

A faixa mais procurada foi a de R$ 751 a R$ 1.000, que representou 27,6% das locações. Em seguida, vieram os aluguéis entre R$ 1.001 e R$ 1.250 (20,7%) e entre R$ 501 e R$ 750 (13,8%). No total, mais de 62,1% dos contratos ficaram dentro do limite de R$ 1.250.

A maior parte dos moradores da região de Franca que alugou um imóvel em abril escolheu opções com aluguel de até R$ 1.250, de acordo com um levantamento do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

O perfil dos imóveis locados acompanha essa tendência de contenção de gastos. Entre as casas, 57,9% tinham dois dormitórios e 63,2% estavam na faixa de 51 a 100 m² de área útil. Nos apartamentos, 70% também tinham dois dormitórios, com a mesma predominância de metragem. A periferia concentrou 54,3% dos imóveis alugados, enquanto a área central somou 30,4% e as regiões nobres, 15,2%.

Em relação às garantias locatícias, o seguro-fiança foi a modalidade mais utilizada, com 51,6% das locações, superando o fiador (43,8%) e o depósito caução (4,7%).

A pesquisa do Creci-SP também mostra um cenário de recuperação no setor: as locações cresceram 61,78% em abril em relação a março e acumulam alta de 133% no ano. O aumento da procura, mesmo com foco em preços mais acessíveis, revela o reaquecimento do mercado imobiliário na região.