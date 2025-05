Motociclista é atingido por carro que não respeitou o 'pare'

Um motociclista de 28 anos ficou ferido após ser atingido por um carro que desrespeitou a sinalização de "pare", na tarde desta segunda-feira, 26, no Jardim Integração, em Franca.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Gini Teixeira Rocha com a rua Maria Rosa A. Leite. Segundo a Polícia Militar, uma motorista de 28 anos dirigia uma Fiat Strada pela rua secundária quando não respeitou a sinalização. Ela afirmou que não viu o motociclista e acabou batendo em uma Yamaha Lander, que seguia pela via preferencial.

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo, sofreu ferimentos na perna direita e queixava-se de fortes dores. A Polícia Militar foi acionada, controlou o trânsito no local e auxiliou até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).