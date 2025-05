Oficina com Palhaça Rubra traz criação cômica e circo à Franca

A premiada artista Lu Lopes, conhecida nacionalmente por dar vida à Palhaça Rubra na TV Rá Tim Bum, desembarca em Franca neste sábado, 31, para conduzir a oficina Autonomia Criativa Multilinguagens – Criação de Números Cômicos, Performáticos e Circenses. O encontro acontece das 14h às 18h no Espaço Nulo, com inscrições neste site.

A oficina integra o projeto “Perigo na Pista, Allan King - Circo Drag Brasil”, que promoverá diversas ações culturais até outubro nas cidades de Franca, Ribeirão Preto e São Paulo. Voltada a artistas iniciantes, experientes ou curiosos criativos, a atividade oferece 25 vagas, sendo cinco bolsas integrais para pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade financeira, preenchidas por ordem de inscrição.

Com 26 anos de trajetória como palhaça, Lu Lopes é uma referência no circo contemporâneo brasileiro. Além do sucesso na TV Rá Tim Bum com o programa “Rubra e as Criaturas”, já foi indicada três vezes ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo na categoria circo (2011, 2013 e 2023). Ela também integrou grupos como Jogando no Quintal, Doutores da Alegria e Circo Zanni, além de ter vencido o Prêmio Jabuti de Literatura Infantojuvenil em 2015 com o Almanaque da Banda Gigante (Editora Sesi).