Procurado por tráfico é preso pela Polícia Civil em Franca

Um homem de 22 anos, investigado por tráfico de drogas, foi preso na manhã desta segunda-feira, 26. A captura ocorreu em uma residência no bairro Jardim Ipanema, em Franca, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O suspeito era alvo de investigação desde agosto de 2023, quando a equipe da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) cumpriu mandado de busca e apreensão em apartamento no Condomínio Residencial Bernardino Pucci, após denúncias de comércio de drogas no local.

Na ocasião, os policiais encontraram e apreenderam: dois papelotes de cocaína, uma pedra grande de crack, dez porções de crack de tamanhos variados (escondidas em uma mochila, junto com dois tijolos grandes da mesma droga), R$ 5.195,00 em dinheiro, uma balança de precisão, papéis com anotações relacionadas ao tráfico, uma faca com vestígios de drogas e um recipiente plástico contendo um pó branco.