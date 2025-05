Idoso agredido por vizinho sofre fratura e passa por cirurgia

Marcos Antônio Andrade, de 80 anos, que foi agredido na última sexta-feira, 23, está internado na Santa Casa de Franca e será submetido a procedimentos cirúrgicos ainda nesta segunda-feira, 26, devido a múltiplas fraturas. O agressor seria o dono de uma obra ao lado da casa da vítima e ainda não foi encontrado.

O idoso teve fraturas em dois pontos do braço esquerdo, sendo um ponto com fratura exposta, além de ter quebrado a bacia e o fêmur. Ele deverá passar por cirurgia nas próximas horas, segundo disse o mecânico Anderson Pavani, genro de Marcos.

“É uma cirurgia arriscada pela idade dele. Ele tem prótese no fêmur, então, por isso os médicos estão delicados com ele. É uma cirurgia muito longa, não tem previsão de acabar logo. Diz um médico que talvez vão fazer somente a cirurgia do braço hoje. A gente não sabe que grau vai chegar isso daí”, explica o genro.