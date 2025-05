Empresário é detido após exibir arma em posto de Franca

Um empresário de 44 anos foi preso em flagrante após exibir uma arma de fogo em um posto de combustíveis no centro de Franca, na noite desse domingo, 25.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem estava no local segurando uma lata de cerveja, quando retirou uma arma da própria cintura e, em tom de aparente descontração, colocou o armamento na cintura de um dos frentistas. Na sequência, voltou a guardar a pistola na própria cintura.

A atitude gerou apreensão entre os presentes e chamou a atenção dos guardas municipais, que estavam em patrulhamento e realizaram a abordagem.