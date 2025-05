Adolescente fica em estado grave, após carro capotar em Franca

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 26 na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). Um veículo Fiat Palio Weekend capotou e deixou duas pessoas feridas, uma delas, um adolescente de 17 anos em estado grave.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a motorista do carro perdeu o controle da direção, fazendo o veículo capotar e parar de ponta-cabeça no meio da pista, bloqueando parcialmente o trânsito nos dois sentidos.

Ainda segundo os bombeiros, a condutora de 39 anos e que estava consciente, teria relatado que os pneus do carro estavam em más condições, o que pode ter contribuído para o acidente.