Flagra: homem sentado no meio da rodovia entre Franca e Ibiraci

Uma cena inusitada e perigosa foi registrada na tarde desse domingo, 25, na rodovia João Traficante, que liga Franca ao município de Ibiraci (MG). Um homem foi flagrado sentado no meio da pista, próximo a um trecho de curva, colocando em risco a própria vida e a dos motoristas que trafegavam pelo local.

O registro foi feito por um motorista que passava pela estrada. No vídeo, com menos de 12 segundos, é possível ver o momento em que o condutor alerta: “Na rodovia que vai pra Ibiraci, o cara sentado no meio da pista, na curva. Chama a polícia, oh! Manda a polícia vir aqui.” Em seguida, o homem se levanta e começa a caminhar pela via.

A presença de pedestres em rodovias representa um risco grave de acidentes, especialmente em locais com pouca visibilidade, como curvas. A prática pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo em tragédias fatais.