Morador de Franca morre aos 45 anos em Minas Gerais

Weverton Adriano Silva, de 45 anos, morador e conhecido como “Fião” na região do Parque Progresso, morreu neste domingo, 25, na cidade de Cambuí (MG), a 454 km de Franca.

Segundo o tio de Weverton, Álvaro Alvim, o sobrinho teria passado mal em cima do caminhão e, devido à demora de cerca de uma hora no atendimento do resgate, acabou não resistindo. A suspeita é de que o caminhoneiro tenha sofrido um infarto.

Álvaro agradeceu, em nome da família, aos amigos e parentes pelas mensagens de conforto. Segundo ele, Weverton era membro da família Hipólito Silva – tradicional e bastante conhecida no Parque Progresso.