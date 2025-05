Franca: frente fria chega na 4ª, traz chuva e derruba temperatura

Depois de mais de duas semanas de tempo firme, Franca finalmente pode registrar chuvas isoladas entre quarta, 28, e quinta-feira, 29. A mudança no padrão meteorológico interrompe a sequência de ar seco, característica do mês de maio, mas o volume previsto ainda é baixo.

Segundo a Climatempo, a chance de chuva atinge 40% na quarta-feira e 42% na quinta, com previsão de muitas nuvens durante o dia e céu nublado à noite. As temperaturas mínimas também devem cair ficando entre 11°C e 15°C, já as máximas de até entre 19ºC e 27°C.

Confira a previsão para os próximos dias em Franca:

Segunda-feira (26/5): Sol com muitas nuvens ao longo do dia. Céu nublado à tarde e noite com muitas nuvens. Temperaturas entre 14°C e 26°C.

Terça-feira (27/5): Condições semelhantes à segunda, com sol entre nuvens e períodos de céu encoberto. Máxima de 27°C e mínima de 14°C.

Quarta-feira (28/5): Aumento da nebulosidade, com sol entre muitas nuvens e chance de pancadas isoladas à noite. Probabilidade de chuva é de 40%, com precipitação de 2,1 mm de chuva. Mínima de 15°C e máxima de 27°C.

Quinta-feira (29/5): Situação parecida com o dia anterior, com céu carregado e chance de chuva à noite. Entretanto as temperaturas devem cair bruscamente, variando entre 14°C e apenas 19°C. Probabilidade de chuva é de 42%, com precipitação de 1,5 mm de chuva.

Sexta-feira (30/5): O frio retorna com força. A previsão indica céu claro com nevoeiro ao amanhecer e mínima de apenas 11°C, com máxima de 25°C. O sol predomina durante o dia, sem expectativa de chuva.

Volume de chuva ainda abaixo da média

Apesar da breve ocorrência de chuvas, Franca ainda registra um acumulado bem abaixo da média para o mês de maio. Até o dia 23, choveu apenas 17 mm, o que corresponde a 30% da média histórica de 57,5 mm para o mês, conforme levantamento do Inmet (Insituto Nacional de Meteorologia).