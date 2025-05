Acidentes simultâneos travam rodovia e deixam mulher ferida

Dois acidentes de trânsito, ocorridos praticamente no mesmo horário e a poucos metros de distância, na manhã desta segunda-feira, 26, causaram um longo congestionamento na rodovia Cândido Portinari e na avenida Martinho Ribeiro, em Franca.

O primeiro registro foi na Cândido Portinari, sentido Franca, onde três veículos - um Ford Fiesta Sedan, um Renault Duster e uma Fiat Oroch - se envolveram em uma colisão traseira.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito já fluía lentamente devido ao grande fluxo de veículos. Um dos motoristas não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do carro da frente, que com o impacto foi empurrado contra o terceiro veículo. Apesar dos estragos significativos, ninguém ficou ferido, segundo as testemunhas.