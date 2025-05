Menina de 9 anos com câncer raro precisa de doações de sangue

A pequena Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de apenas 9 anos, luta contra um câncer agressivo desde janeiro deste ano. Diagnosticada com neuroblastoma em estágio 4, a doença se espalhou pelo corpo: o tumor principal está localizado acima do rim, com metástases no crânio, atrás do olho, na coluna, medula, bacia e osso da perna. Emanuelly se encontra internada na Santa Casa de Franca.

Após dois meses de quimioterapia, o tratamento inicial não apresentou os resultados esperados. Os médicos, então, optaram por uma abordagem mais intensa, com sessões de quimioterapia mais fortes e em intervalos menores - o que acabou deixando Emanuelly extremamente debilitada.

A menina desenvolveu anemia, teve queda brusca nas plaquetas e na imunidade, e agora precisa com urgência de doações de sangue. Além disso, Emanuelly enfrenta dores constantes e precisa tomar morfina a cada três horas. Ela também apresenta feridas na boca, perdeu muito peso e, devido à fraqueza, passou a se alimentar por sonda.