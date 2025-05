Família espera 13 anos por justiça após morte em abordagem

Treze anos após a morte do vendedor de calçados Célio Nunes de Oliveira, de 41 anos, natural de Franca, o caso finalmente será julgado. O policial militar acusado pelo homicídio doloso irá a júri popular nesta segunda-feira, 26, no Tribunal do Júri em Bicas, Zona da Mata, em Minas Gerais.

O crime ocorreu em maio de 2012, poucas horas após Célio chegar à cidade mineira para trabalhar. Na última ligação feita à família, ele informou que iria jantar e se hospedar em um hotel. Horas depois, foi morto com um tiro disparado durante uma abordagem policial no centro da cidade.

Inicialmente, o PM alegou que a vítima tentou sacar uma arma, justificando o disparo como legítima defesa. No entanto, imagens de câmeras de segurança contradizem essa versão. Os vídeos mostram o momento em que Célio é abordado e baleado, além do policial retirando objetos dos bolsos do vendedor, como o celular, antes de colocar o corpo na viatura.