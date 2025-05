PM usa drone e prende homem com carros roubados no Aeroporto

A Polícia Militar prendeu um homem na noite deste sábado, 24 por receptação e adulteração de veículos no Jardim Aeroporto III, em Franca. A ação contou com o uso de drone, que ajudou a localizar dois veículos com queixa de roubo e furto que estavam escondidos na garagem da casa do preso.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após uma denúncia anônima indicar que havia veículos suspeitos em uma residência na Rua Madre Maria Vilac.

Com apoio aéreo, os policiais visualizaram uma Fiat Strada e uma Fiat Fiorino estacionadas no imóvel.

Enquanto parte da equipe mantinha a vigilância do local, outra foi até a casa da namorada do suspeito, na Rua Julieta Mendes Enciso, onde ele foi abordado.