Um morre e cinco ficam feridos em acidente em Buritizal

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram gravemente feridas após um acidente na noite deste sábado, 24, na vicinal que liga Buritizal a Igarapava, região de Franca. A vítima fatal foi identificada como Welson Martins, conhecido como Vô, de 45 anos.

Segundo a Santa Casa de Igarapava, Welson chegou em parada cardiorrespiratória à unidade e não resistiu. Três vítimas chegaram em estado grave, com traumatismo craniano.

Ainda segundo a Santa Casa, as vítimas foram estabilizadas e transferidas para a Santa Casa de Franca. As outras duas vítimas, com ferimentos mais leves, permanecem internadas em Igarapava.