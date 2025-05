Jovem morto em rodovia havia sofrido acidente de moto em janeiro

O jovem francano de 18 anos, Arthur Amorim Boraschi, que morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo, 25, em Restinga, havia se envolvido em um grave acidente na avenida Alonso y Alonso, em Franca, em janeiro deste ano. Apesar de também estar de moto, na ocasião Arthur estava na garupa. O corpo de Arthur será velado neste domingo no Velório São Vicente, a partir do meio dia. O sepultamento está programado para as 16h no Cemitério Santo Agostinho.

Arthur era webdesigner e estava com amigos em Restinga na noite deste sábado, 24. Nas redes sociais, ele chegou a postar fotos das motos antes de ir até a cidade vizinha. Até a publicação deste texto, a reportagem não tinha conseguido confirmar se ele e os amigos estavam na Festa do Peão da cidade.

Nas redes sociais, vários amigos se despediram de Arthur. "Irmão, eu não consigo acreditar, eu queria que fosse mentira, eu queria estar lá pra poder te ajudar, eu já sinto muita falta de vc, a vida é injusta, vou sentir falta do seu abraço apertado que todas as vezes que vc me via vc dava, um dos amigos mais leais que eu tinha, um verdadeiro irmão, vc faz falta, eu te amo (sic)", lamentou o amigo Ian Diniz.