‘Morei em Franca por uns anos’, lembra Eduardo Costa em Restinga

Neste sábado, 24, Eduardo Costa se apresentou em Restinga (Restinga Rodeo Music), cidade vizinha de Franca, e aproveitou para relembrar sua forte ligação com o município francano. Antes de subir ao palco, o cantor gravou um vídeo falando sobre sua história com a cidade.

“E agora eu estou aqui em Restinga, interior de São Paulo, aqui do lado de Franca. Eu morei em Franca por muito tempo… quer dizer, muito tempo não, foi dois anos, três anos mais ou menos. Eu amo a cidade de Franca, não só por ter morado nessa cidade, mas pelo carinho que o povo de Franca tem comigo, com a minha carreira, com o meu trabalho”, contou.

Eduardo ainda lembrou um momento marcante de sua trajetória artística: o show na Morada du Capiau, em Franca. “Tive a honra de cantar numa casa que eu era louco pra cantar, que chama-se Morada du Capiau em Franca, recorde de público, mais de oito mil pessoas. Foi lindo. Que show maravilhoso, que casa maravilhosa, que espetáculo, que gente boa, os meninos, os donos. Os caras são espetaculares.”