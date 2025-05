Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 25, em Franca:

Nome: Edileuza Carrijo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Giseli Carrijo Barbosa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h