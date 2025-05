Bebês reborn e o reflexo nos benefícios do INSS

O que parecia um modismo virou polêmica — e chegou às redes sociais, aos noticiários, ao Congresso Nacional e, agora, pode estar chegando à porta das agências do INSS. E o que fazer quando a linha entre o hobby e a dor se torna invisível?

É fácil julgar o estranho. Um adulto segurando um bebê que, ao se aproximar, revela-se uma boneca de olhos fechados e pele perfeita, com roupas de recém-nascido, mamadeira na bolsa e até certidão de nascimento falsa. Para muitos, é apenas excentricidade. Para outros, um sinal claro de desequilíbrio. Mas para quem vive esse cenário por dentro, pode ser algo muito mais profundo: um pedido silencioso de ajuda.

Você já ouviu falar em gente que leva boneca ao hospital? Sabia que para muitos especialistas isso pode estar muito mais ligado a dor do que a loucura?

Bebês reborn são bonecos hiper-realistas, feitos de vinil ou silicone, pintados à mão e cuidadosamente confeccionados para se parecerem com bebês de verdade — inclusive com veias, dobrinhas, cabelo, cílios e peso corporal compatível com o de um recém-nascido.

Originalmente criados como peças de arte e itens de coleção, passaram a ocupar um espaço delicado na vida de muitas pessoas que vivenciam o luto, a solidão ou a frustração com a maternidade. E aí, algo muda: o boneco deixa de ser apenas objeto e passa a preencher um vazio emocional.

2. Entre o afeto e o transtorno: quando o cuidado ultrapassa a realidade

Não há nada de errado em ter um bebê reborn. Assim como há quem colecione bonecos, trens ou gibis, há quem encontre conforto nesses pequenos “bebês de mentira”.