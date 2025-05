Sesi Franca sai atrás do Flamengo nas semifinais do NBB

Agora, a série vai para o Rio de Janeiro, com a segunda partida nesta terça-feira, 27 e a terceira na quinta-feira, 29. Se necessário o quarto duelo será em Franca e o quinto no Rio de Janeiro.

O Sesi Franca perdeu para o Flamengo, por 107 a 95, na noite deste sábado, 24, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela primeira partida do playoff, melhor de cinco jogos, das semifinais do NBB 2024/25.

O time da casa conseguiu equilibrar as ações, mas acabou falhando na marcação na sequência, com os cariocas vencendo o segundo quarto por 33 a 23, abrindo 11 pontos de diferença. O primeiro tempo ficou 59 a 48 para os visitantes.

A equipe paulista, que normalmente volta bem do intervalo, demorou para reagir, encostando no placar, apenas no finalzinho do terceiro período, ao vencer o quarto por 27 a 21. O placar geral apontava 80 a 75 para a equipe do Rio de Janeiro.

Com atuação tímida de seus principais jogadores, o Franca não conseguiu a reação esperada pela torcida. O último período ficou 27 a 18 para os cariocas.