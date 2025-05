Franca tem mais de 3,6 mil pessoas com diagnóstico de autismo

Segundo dados inéditos do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil registrou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que representa cerca de 1,2% da população total do país. Em Franca, 3.621 moradores declararam ter recebido o diagnóstico, sendo 1.983 homens e 1.638 mulheres.

Este é o primeiro censo nacional a incluir perguntas específicas sobre o TEA, com base em relatos da população que recebeu diagnóstico feito por profissionais de saúde. Os dados indicam não apenas a crescente visibilidade do autismo na sociedade, mas também o avanço no acesso ao diagnóstico e a serviços especializados.

Para a psicopedagoga Flávia Lima, de 27 anos, que atua há sete anos com alunos com TEA e demais deficiências, o aumento no número de diagnósticos é reflexo direto de uma maior conscientização da sociedade e do avanço das políticas públicas voltadas à saúde e educação.