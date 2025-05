Veja o obituário deste sábado em Franca

Veja o obituário deste sábado, 24, em Franca:

Nome: Joaquim Pinheiro dos Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Laercio Rivelo do Carmo

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do Sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h