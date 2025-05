Barbeiro é preso com quase 2 quilos de maconha na São Sebastião

Os policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca prenderam um homem de 28 anos por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 23, na Vila São Sebastião, em Franca. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca em uma casa.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após denúncias sobre a venda de entorpecentes no local. Durante as buscas, os investigadores encontraram e apreenderam três tijolos de maconha e porções da droga, totalizando quase dois quilos, além de uma balança de precisão e um saco com pó branco, que será periciado.

O homem preso é barbeiro e possui antecedentes criminais por furto e tráfico. Um adolescente que estava na casa, também com registros por tráfico, foi apreendido. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado a uma unidade prisional.