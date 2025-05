Expoagro de Franca bate recorde de animais expostos em 2025

A 54ª edição da Expoagro (Exposição Agropecuária) de Franca bateu recordes, tanto em quantidade quanto em qualidade dos animais expostos. Realizada no Parque de Exposições “Fernando Costa”, a feira atraiu milhares de visitantes que acompanharam de perto os julgamentos de raças com genética diferenciada e diversas atrações voltadas ao agronegócio.

Na primeira semana do evento, entre os dias 15 e 18 de maio, foram apresentados cerca de 250 bovinos da raça Nelore e aproximadamente 180 cavalos da raça Mangalarga Paulista. Na segunda etapa, que segue até este domingo, 25, estão sendo realizados os julgamentos de gado Gir Leiteiro e de cavalos Mangalarga Marchador. A organização da feira estima que mais de 500 animais passem pelo recinto até o encerramento.

Além das exposições, o público também teve acesso a palestras técnicas sobre agricultura, pecuária, genética animal, sustentabilidade e inovação no campo. Especialistas renomados compartilharam conhecimentos no auditório do parque, tornando o evento uma importante oportunidade de atualização para produtores e profissionais do setor.