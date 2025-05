Alunos de Franca constroem foguetes para Olimpíada de Astronomia

Como parte da preparação, os alunos também participaram de atividades práticas no Observatório de Astronomia, localizado no Colégio Champagnat, e realizaram lançamentos de foguetes em campo aberto, seguindo os critérios da OBAFOG. Os resultados foram enviados à coordenação nacional da olimpíada, onde serão avaliados.

Estudantes do 5º ano da EMEB Professora Christianne Dezuani Dias de Oliveira, na Vila Real, em Franca , estão participando da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e da OBAFOG (Olimpíada Brasileira de Foguetes). As competições nacionais têm como objetivo estimular o interesse dos alunos pelas ciências espaciais, além de desenvolver atividades práticas e desafiadoras no ambiente escolar.

A secretária municipal de Educação, Márcia Gatti, destacou a importância da iniciativa. “Buscamos aproximar os estudantes das ciências espaciais, despertando o interesse por carreiras científicas e estimulando a formação de novos talentos. Além de aprender, eles puderam se divertir e aplicar os conhecimentos em desafios reais e empolgantes”, afirmou.

Olimpíada reconhecida nacionalmente

A OBA, promovida pela SAB (Sociedade Astronômica Brasileira) e pela AEB (Agência Espacial Brasileira), conta com a participação de alunos de todo o país, do ensino fundamental ao médio. Ao final de 2025, os participantes receberão certificados, e os alunos de maior desempenho, em quatro níveis diferentes, serão premiados com cerca de 80 mil medalhas de ouro, prata e bronze. As escolas também receberão premiações pelo desempenho dos alunos.