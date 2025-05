Sesi Franca e Flamengo começam duelo nas semifinais do NBB

Finalistas da temporada passada quando o Sesi Franca ficou com o título, a equipe francana e Flamengo começam a disputa no playoff, desta vez pela semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25, neste sábado, 24, às 17h, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O time carioca entra no playoff melhor de cinco jogos com a vantagem de realizar três jogos em casa por ter terminado a fase regular na segunda colocação e a equipe paulista na terceira posição.

O Sesi Franca vem de uma série desgastante contra o Pinheiros nas quartas de final. A vaga foi decidida apenas no quinto confronto. Por sua vez, o Flamengo eliminou o Corinthians ao fazer 3 a 1 na série. “A expectativa é de uma série equilibrada, assim como foi durante todo anos. Nós tivemos alguns confrontos contra o Flamengo onde eles saíram vitoriosos em alguns e nós em outros. Esperamos abrir a série com vitória com a torcida ao nosso lado”, disse o ala/armador do Franca, Georginho.