Francano ganha R$ 83 mil em sorteio da Prefeitura de Franca

"O dinheiro veio em boa hora e vai ajudar muito no tratamento de saúde da minha esposa", comentou Eurípedes.

O nome do vencedor deste primeiro sorteio é Eurípedes Sebastião Coutinho de Souza, 62 anos, morador do Jardim Petráglia, na região Leste da cidade. Ele pagou seu IPTU à vista em janeiro e participou do sorteio, sendo o premiado. Lembrando que, neste primeiro sorteio, concorreram os contribuintes que quitaram o tributo até março.

Foi entregue, na tarde desta sexta-feira, 23, o cheque simbólico de R$ 83.450,00, referente ao primeiro sorteio anual do programa IPTU em Dia, promovido pela Prefeitura de Franca . A reunião de entrega contou com o vencedor, sua mulher, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e a secretária municipal de Finanças, Raquel Pereira.

O programa IPTU em Dia é uma iniciativa municipal que incentiva a pontualidade no pagamento do imposto. Participam dos sorteios todos os contribuintes sem débitos com a prefeitura.

Em dezembro será realizado o segundo sorteio do ano, desta vez para quem optar pelo pagamento parcelado. O valor será o mesmo do primeiro sorteio, totalizando R$ 166,9 mil para o ano (sem desconto do imposto de renda).