Nutricionista que liberou comida com larva em hospital é suspensa

Uma ação do Ministério Público de Patrocínio Paulista resultou na suspensão do exercício profissional de uma nutricionista que liberou comida com larvas para pacientes da Santa Casa da cidade, a 20 km de Franca.

O caso foi investigado pela Promotoria, através do promotor Tulio Vinicius Rosa, com sentença do juiz Daniel Carrijo da Comarca de Patrocínio Paulista. Além de pedir o afastamento da profissional de suas atividades, Túlio também denunciou a mulher por crime contra as relações de consumo. A nutricionista teve a sua inscrição no conselho de classe suspensa e não pode atuar até o fim do processo.

A investigação descobriu que a acusada, à época dos fatos, ao longo de 2024, determinou que arroz com larvas e carnes com sinais de apodrecimento, apresentando odor fétido e coloração escurecida, fossem lavados e usados no preparo de refeições. Ela também elaborava cardápios fictícios, com itens que não estavam disponíveis no estoque da entidade. Isso resultava em improvisações alimentares incompatíveis com o planejamento nutricional adequado.