Paraplégico, francano supera desafios no basquete e faz campanha

Aos 16 anos, Gustavo de Oliveira Gregolote é um exemplo de determinação e amor ao esporte. Nascido com mielomeningocele e hidrocefalia, condições que o tornaram paraplégico, ele não deixou que isso o impedisse de sonhar alto.

Estudante do 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Prof. Hélio Palermo, em Franca, Gustavo também está cursando o técnico em farmácia e dedica boa parte de sua vida à prática esportiva, paixão que alimenta com disciplina e coragem.

Atualmente, ele participa do projeto social Instituto Vidativa, idealizado por Pablo Costa, ex-auxiliar técnico do Sesi Franca Basquete, onde joga basquete em cadeira de rodas. Além disso, também compete em corridas de rua e, recentemente, brilhou no Campeonato Brasileiro Sub-23, realizado no Rio de Janeiro, onde seu time sagrou-se campeão.

Nova cadeira