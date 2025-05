Empresário Toni Hajel é eleito novo presidente do Sindifranca

A chapa vencedora ocupará 13 cargos distribuídos entre o Conselho Diretor (presidente institucional, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 1º e 2º secretário, 1º e 2º tesoureiro) e o Conselho Fiscal (1º conselheiro, 2º e 3º conselheiros e seus respectivos suplentes).

A presidência ficou assim formada:

Toni Hajel – TH Shoes (candidato a presidente institucional);

Wilson Antunes Cintra Júnior – Calçados Perlatto (1º vice-presidente); e

Antônio Alves de Castro – Calçados JP (2º vice-presidente).

José Carlos Brigagão, que deixa a presidência da entidade, disse que as eleições transcorreram normalmente dentro dos três dias de votação. “Foi tudo bem com a participação de 88% dos associados. Foi a primeira vez que na história do sindicato houve disputa de duas chapas. Isso significa a importância da entidade para o setor calçadista de Franca e do estado de São Paulo. Tenho certeza que os vencedores vão desenvolver um trabalho importante na preservação e recuperação do parque calçadista de Franca”, disse Brigagão.