Mais de 1,7 mil alunos são premiados em olimpíadas de matemática

A segunda edição da Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo) premiou 1.755 estudantes da região de Franca. O resultado foi divulgado na terça-feira, 20, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A premiação contemplará alunos do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio que se destacaram nas provas aplicadas no início de maio.

Na região, serão entregues 240 medalhas de ouro, 484 de prata e 1.031 de bronze. A Omasp tem como objetivo reconhecer o desempenho dos estudantes em matemática e estimular o raciocínio lógico e a análise de situações do cotidiano por meio da disciplina.

Em todo o estado, mais de 122,7 mil alunos conquistaram medalhas, e 792,5 mil foram selecionados para a segunda fase.