Morador denuncia furto e PM prende ladrão em flagrante

O crime foi denunciado por um morador vizinho, que percebeu a movimentação suspeita de cinco indivíduos arrombando o portão e invadindo o imóvel. Segundo relato à PM, ele viu dois dos criminosos fugindo com um botijão de gás, outros dois carregando uma carriola, enquanto o quinto suspeito conseguiu escapar sem ser identificado.

A Polícia Militar de Franca prendeu em flagrante um homem acusado de furtar uma residência em construção na rua Francisco Mendes, no bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca , na madrugada desta sexta-feira, 23.

Durante a abordagem, o criminoso permaneceu em silêncio e não soube informar nenhum contato de familiares. Questionado, se limitou a dizer que “pediram para ele pegar a carriola”, mas não deu maiores esclarecimentos.

A vítima foi acionada e, após vistoria no imóvel, confirmou o furto da carriola da obra e de um botijão de gás. Ela ainda não soube informar se outros itens foram levados.

Diante dos fatos e do reconhecimento dos objetos subtraídos, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por furto qualificado, já que houve arrombamento no imóvel.