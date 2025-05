Homem tenta estuprar ciclista e é preso pela PC na região

Um homem de 34 anos foi preso nesta quinta-feira, 22, em Barretos, suspeito de tentar estuprar uma ciclista no início deste mês. A prisão foi realizada por policiais da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), com apoio da CPJ (Central de Polícia Judiciária), no local de trabalho do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima pedalava por uma estrada vicinal na zona rural da cidade quando parou para tirar fotos da paisagem e foi surpreendida pelo agressor.

O homem, visivelmente embriagado, tentou forçá-la a entrar em seu carro, agrediu-a fisicamente, tentou arrancar suas roupas e exigiu que entregasse sua calcinha, além de fazer ameaças.