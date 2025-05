Pedro Severino aparece na janela de hospital em Ribeirão

Pedro Henrique Severino, de 19 anos, jogador do Red Bull Bragantino, foi visto na noite desta quarta-feira na janela do Hospital Unimed, em Ribeirão Preto. Ele está consciente e fora de perigo.

Pedro sofreu um grave acidente no dia 4 de março, na rodovia Anhanguera, em Americana (SP), e chegou a ter o protocolo para confirmação de morte encefálica iniciado.

Após a divulgação do vídeo nas redes sociais, o pai do atleta confirmou as informações à CBN Ribeirão. Lucas Severino afirmou que seu filho foi para o quarto da enfermaria na segunda-feira, 19, e não corre mais risco de morte.