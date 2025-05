Justiça decide que sapateira não tentou matar ex-colega em Franca

O Tribunal do Júri de Franca decidiu, nesta quinta-feira, 22, desclassificar o crime de tentativa de homicídio atribuído à sapateira Lucimara Rodrigues Machado. Ela era acusada de tentar matar a ex-colega de trabalho Rosilane Almeida de Souza Silva em um ataque na praça da Emei “Maria Silva de Castro”, na Vila Nossa Senhora das Graças, em maio de 2022.

O júri determinou que a acusação de tentativa de homicídio fosse desclassificada para lesão corporal leve. Com isso, o processo foi suspenso por dois anos, conforme prevê a legislação. Lucimara permanece em liberdade.

Relembre o caso

O ataque foi registrado por câmeras de segurança de uma casa. As imagens mostram Rosilane a caminho do trabalho, por volta das 7h, quando é surpreendida por Lucimara, que estava escondida atrás do muro da pré-escola.