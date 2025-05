Novo espaço Unimed em Franca será inaugurado em 2 de junho

O novo Espaço Unimed em Franca será inaugurado no dia 2 de junho, no Franca Shopping. A informação é da própria cooperativa. O posto de coleta do Hospital São Joaquim deixará de existir a partir da data de inauguração da unidade.

O posto de coleta CMU, situado na rua Edward Scarabucci Teixeira, 1.691, no bairro São José, segue com atendimento normal. Nessa unidade, os horários de coleta e entrega de materiais são idênticos aos da unidade do Roselândia: de segunda a sexta, das 6h às 16h30, e aos sábados, das 6h às 9h30. Para cadastros e resultados, o atendimento ocorre de segunda a sexta até as 17h30, e aos sábados até as 12h.

Além disso, o novo espaço no Franca Shopping contará com o Núcleo do Cliente, que atenderá com autorizações de segunda a sexta, das 7h às 17h. O estacionamento será gratuito das 6h às 9h30.