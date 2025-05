Novos leitos entram em funcionamento na próxima semana em Franca

Com o aumento do número de leitos, o Grupo Santa Casa também se mobilizará para contratar novos profissionais da área da saúde, visando garantir a melhor qualidade de atendimento aos pacientes.

Grupo Santa Casa de Franca

O Grupo Santa Casa de Franca, referência regional em urgência e emergência de média e alta complexidade, envolve três unidades hospitalares: Hospital Geral, Hospital do Câncer (Unidade Oncológica) e Hospital do Coração (Unidade Coronariana), além de um centro de reabilitação com atendimento multidisciplinar.

A entidade também atua como OSS (Organização Social de Saúde) e administra os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) das cidades de Franca, Casa Branca, Campinas, Vale do Jurumirim, São Carlos e Ribeirão Preto.